Bei TAX in Stade-Süd wird am sechsten Wochentag bis in den Nachmittag geprüft

Ab sofort samstags bis 16 Uhr

Wer sein Auto am Samstag zur Kfz-Prüfstelle bringen möchte, weil er die begehrte Plakette für eine bestandene Hauptuntersuchung benötigt, kann in Stade ab sofort trotzdem ausschlafen und sogar noch in aller Ruhe einkaufen. Denn die Kfz-Prüfstelle und das Kfz-Sachverständigenbüro TAX in Stade-Süd haben ab sofort samstags bis 16 Uhr geöffnet. "Mit diesem Service richten wir uns speziell an Berufstätige sowie alle Kunden mit vollem Terminkalender", sagt TAX-Inhaber und Ingenieur Stefan Krause.Der Unternehmer ist neben den verlängerten Öffnungszeiten auch in anderen Bereichen auf Expansionskurs. So entsteht derzeit auf dem Dach der Nachbarhalle von der Firma HBI ein neuer Schulungsraum für sein Unternehmen. "Mein bisheriger Schulungsraum im eigenen Haus wurde kürzlich zu Büros für meinen Mieter, die wachsende Rechtsanwaltskanzlei Hüsing, umfunktioniert", sagt Stefan Krause. "Weil ich auf einen Schulungsraum jedoch nicht verzichten möchte, habe ich die Gelegenheit genutzt, das Nachbargebäude aufzustocken."Ebenfalls neu: Derzeit bildet sich Stefan Krause zum Sachverständigen für Bootsschäden und Bootsbewertung weiter. Krause ist privat ein großer Motorboot-Fan und freut sich darauf, den Service demnächst im Raum Stade anbieten zu können. Gespannt blickt der Unternehmer zudem derzeit nach Drochtersen. In der Kehdinger Gemeinde soll Anfang August eine weitere TAX-Prüfstelle eröffnen.