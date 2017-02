Benefizgrünkohlessen bei der TAX-Profstelle in Stade

Essen für guten Zweck

Ein leckeres Essen genießen und gleichzeitig etwas für einen guten Zweck tun - das war das Motto eines Benefiz-Grünkohlessens von der Firma "TAX Sachverstand" und Rechtsanwalt Dennis Hüsing, beide ansässig am Heidbecker Damm 11 in Stade ( http://www.tax-sachverstand.de und http://www.ra-huesing.de ). Die geladenen Gäste, überwiegend Kunden aus der Kfz-Branche im Landkreis Stade, wurden gebeten, für den Abend einen Obolus von mindestens 10 Euro zu entrichten. Das Geld sollte dann gesammelt und aufgerundet an den Kinderschutzbund Stade gehen. Jetzt wurde dessen Vorsitzenden Dr. Henning Kehrberg ein Scheck über 1.800 Euro überreicht. "Das Geld fließt in unser Präventionsprogramm ,Fit für die Schule', das wir an Grundschulen im Landkreis durchführen", sagt Kehrberg.