Bester Schutz für den Sommer mit Augenoptiker Cotte

Denn: "40 Prozent der Zeit, in der wir UV-Strahlen ausgesetzt sind, verbringen wir nicht im prallen Sonnenlicht. Aber 90 Prozent der UV-Strahlen dringen durch die Wolken", rechnet der Fachmann vor. Was viele nicht wissen: UV-Strahlung kann zu vorzeitiger Alterung des Auges führen. Unter anderem gilt sie als eine Ursache für den Grauen Star. Der UV-Schutz des Auges ist deshalb besonders wichtig. Vor unangenehmer Blendung können zudem polarisierende Brillengläser schützen. Sie minimieren unangenehmen Reflexionen, die z.B. entstehen, wenn sich Sonnenstrahlen an spiegelnden Oberflächen brechen.