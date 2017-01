Buxtehuder Elektrotechnik (BET) legt Wert auf präzises Handwerk und höchste Qualität

Kundenorientiert, fair, pünktlich und sauber arbeitet das kompetente Team der vor einem halben Jahr gegründeten Buxtehuder Elektrotechnik (BET) GmbH aus Horneburg.Firmengründer Sascha Heinrichs hatte ursprünglich geplant, sich in Buxtehude selbstständig zu machen - deshalb der Firmenname. Jetzt ist der frühere Projektmanager froh, dass er Werkstatt und Büro doch in seinem Heimatort Horneburg eröffnet hat.Als Elektrotechnik-Betrieb steht die BET GmbH für kompetente Betreuung rund um alle Fragen der Elektroinstallationen. Größten Wert legen Sascha Heinrichs und sein Team dabei auf präzises Handwerk mit modernster Technik und höchste Qualität.Das breite Leistungsspektrum für gewerbliche, private und öffentliche Kunden reicht von der Projektierung hochwertiger Beleuchtungsanlagen, Datennetzwerken, Videoüberwachungsanlagen bis zu Notstromanlagen, elektrischen Rollläden und Garagentorantrieben.Zur Zeit gehören die Elektroinstallateure Reiner Funke und Sven Meyer sowie Bürokauffrau Katrin Röhrig zur BET-Belegschaft. Sascha Heinrichs Schwester Yvonne Heinrichs kümmert sich um die Raumpflege. „Bei uns geht es sehr familiär zu, wir sind ein tolles Team“, sagt Sascha Heinrichs.Ab August kommt noch ein Auszubildender dazu. Sascha Heinrichs sucht zudem noch einen weiteren Azubi für 2017 sowie weitere gelernte Elektroinstallateure (Gesellen).Für die Zukunft ist geplant, das Büro in einem Neubau hinter der Werkstatt unterzubringen. Derzeit befinden sich die Büroräume in der Langen Straße 4, die Werkstatt in der Langen Straße 51.• Die Buxtehuder Elektrotechnik (BET) ist seit ihrer Gründung vor einem halben Jahr schon erfolgreich bei verschiedenen Großprojekten in der Region tätig. Dazu zählen z.B. ein Studentenwohnheim in Hamburg-Alsterdorf und das Bauprojekt „Herbstprinz“ in Jork. Auch bei dem Wohnungsneubau „Alte Schule“ in Wentorf bei Hamburg ist die BET für die Elektroinstallation zuständig.• BET Buxtehuder Elektrotechnik GmbH, Büro: Lange Straße 4, Werkstatt: Lange Straße 51, in Horneburg; Tel.: 04163 - 9008570; info@elektrotechnik-buxtehude.de; www.elektrotechnik-buxtehude.de