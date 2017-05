Der neue Mazda CX-5: Premiere im Autohaus Holsten in Stade

Stade : Autohaus Holsten |

Der neue SUV holte schon vor seiner Premiere die "Design Trophy 2017"

sb. Stade. Auf diese Autopremiere haben SUV-Fans schon lange gewartet: Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Mai, stellt das Autohaus Holsten in Stade, Gottlieb-Daimler-Straße 11, den neuen Mazda CX-5 vor. Am Freitag wird von 8 bis 18 Uhr, am Samstag von 8 bis 17 Uhr gefeiert. Zur Party gehört die beliebte Mazda-Aktion "One option for free". Damit können Kunden bei Sonderausstattungen bis zu 2.000 Euro sparen.



Für den Mazda CX-5 ist es schon die zweite Modellgeneration. Der "Neue" ist länger und flacher als sein Vorgänger - und räumte schon vor seiner offiziellen Premiere die "Design Trophy 2017" ab.



Unter dem Leitmotiv "veredelte Robustheit" punktet der CX-5 neben dem besonderen Design mit einem ebenso hochwertigen wie ergonomischen Interieur, attraktiven neuen Ausstattungs-Features, verbesserten Motoren und einem nochmals höheren Sicherheitsniveau. "Neu an Bord ist je nach Ausstattung ein Head-up Display, das wichtige Fahrinformationen ins direkte Blickfeld des Fahrers auf die Windschutzscheibe projiziert", sagt Julian Giese, Verkaufsleiter beim Autohaus Holsten. "Weitere Ausstattungs-Highlights sind die neue elektrische bedienbare Heckklappe, der elektrisch einstellbare Fahrersitz mit Memory-Funktion, eine intuitive Smartphone-Einbindung sowie das speziell für den Mazda CX-5 entwickelte Bose Sound System mit zehn Lautsprechern."



Die technisch top-aktuellen und besonders sparsamen Motoren sind sowohl mit Front- als auch mit Allradantrieb erhältlich. Dank zahlreicher Modifikationen an Fahrwerk, Karosserie und Lenkung und dank der neuen Fahrdynamik-Regelung G-Vectoring Control reagiert der CX-5 zudem noch präziser, direkter und beherrschbarer auf die Befehle des Fahrers. "Das Fahren mit diesem Fahrzeug ist das reine Vergnügen", verspricht Julian Giese und lädt zum Kennenlernen und zur Probefahren ein.