Der Tapetenwechsel wird mit dem neuen Service von Hammer in Stade zum Kinderspiel

Auf der Suche nach einem Tapetenwechsel ist man im Hammer-Fachmarkt in Stade, Am Steinkamp 4a (Tel. 04141 - 98 21 93, http://www.hammer-heimtex.de ), genau richtig. Denn das Team mischt die Wunschfarbe ihrer Kunden gleich vor Ort an. Auch die riesige Auswahl an Tapeten lässt keine Wünsche offen.Und jetzt kommt der Hammer! Denn Hammer-Kunden brauchen ab sofort nicht mehr selbst zu malern und zu tapezieren. Das erledigt ab sofort das versierte Hammer-Team. Während sich der Kunden enspannt anderen Dingen widmet, übernimmt das geschulte Hammer-Team diese Aufgabe. "Wir würden uns freuen, Sie mit unserem neuen Service, der auch ein kostenloses Aufmaß beinhaltet, begrüßen zu dürfen", sagt Marktleiter Rainer Döring. "Selbstverständlich geht eine gute Beratung in unserem Hause voraus und für offene Fragen stehen wir gern zur Verfügung."