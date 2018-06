Die beste Lösung: Viel Service in der Delphin-Apotheke

Es lohnt sich gleich mehrfach, als Kunde der Delphin-Apotheke in Stade, Große Schmiedestraße 4 (Tel. 04141-777430, http://www.delphin-apotheke-stade.de ) eine Kundenkarte zu nutzen. Denn mit ihr gibt es nicht nur drei Prozent Rabatt auf nicht verschreibungspflichtige Artikel, sondern viele weitere Serviceleistungen. So wird auf der Karte gespeichert, welche Medikamente der Kunde regelmäßig einnimmt. Damit ist nicht nur eine sehr persönliche pharmazeutische Beratung möglich, sondern es werden auch eventuelle unerwünschte Wechselwirkungen der parallel eingenommenen Präparate aufgedeckt und nach Möglichkeit vermieden. "Wir suchen so lange nach Lösungen, bis wir das Richtige für Sie gefunden haben", verspricht Apothekerin und Inhaberin Simone Hovest.Die Delphin-Apotheke ist u.a. Schwerpunktapotheke für MS-Patienten. Als Versandapotheke werden Arzneien auf Wunsch ins Haus geliefert. Zudem bildet sich das Team regelmäßig weiter, um seine Kunden bestens pharmazeutisch zu betreuen.