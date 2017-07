Die "Nudelfee" aus Hechthausen"

An fünf Tagen pro Woche fährt Beate Adler von ihrem Wohnort Hechthausen in die Hansestadt Stade in ihr Fachgeschäft "Nudelschmiede". "Hechthausen ist meine Wahlheimat, dort habe ich in der Nähe meines Wohnhauses auch ein Lager gemietet", sagt die Unternehmerin. Ihre handgemachte Pasta bietet sie jedoch ausschließlich in ihrem Laden in der Stader Altstadt (Kehdinger Straße 3), auf ausgewählten Kunstmärkten sowie im Internet an. Zudem ist ihre Ware in ausgesuchten Supermärkten in der Region erhältlich.Im Programm der Nudelschmiede befinden sich mehr als 300 verschiedene Nudelsorten von herzhaft bis süß. Zudem kreiert Beate Adler immer wieder Neues, z.B. Muskatnudeln oder Dinkelnudeln mit Haselnuss und Zitrone. Gern können Besucher der Expertin auch beim Nudelmachen zuschauen. In ihrem Fachgeschäft hat sie dafür eine gläserne Manufaktur eingerichtet. Das ist insbesondere bei Gruppen beliebt. Hierfür ist eine Anmeldung unter Tel. 04141 - 41 18 63 erforderlich.Zum Sortiment der Nudelschmiede gehören auch Gewürze, Schokoladen, Senf und Saucen sowie ausgewählte Spirituosen. Zudem bieten Beate Adler und ihre Mitarbeiterin Zubehör zum Bierbrauen und zur Weinherstellung an. Der Einkauf geht online unter