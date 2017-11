"DNEye Scanner 2 +" neu bei Fischer Augenoptik in Stade

Präziser Seh-Check

Wer gut sieht, sieht auch entspannter – besonders in der dunklen Jahreszeit. Damit dieses möglich ist, prüfen die Optiker von Fischer Augenoptik in Stade, Hökerstraße 3 (Tel. 04141 - 30 01, http://www.fischer-augenoptik.de ) die Augen jetzt mit dem neuen "DNEye Scanner 2 +" von Rodenstock.Das Hi-Tech Messgerät bietet maximale Sicherheit beim Sehtest sowie zusätzliche Tests zur Augengesundheit. So wird unter anderem der Augeninnendruck gemessen und die Transparenz der Augenlinse ermittelt.Die Messung ist hoch präzise und dauert nur wenige Minuten. Die Ergebnisse nutzen die Optiker aus der Hökerstraße für eine umfassende Beratung. Das Sehpotential wird optimal genutzt und das Sehen mit der neuen Brille ist klar und entspannt. "Vereinbaren Sie einen Termin und sparen Sie 30 Euro", lädt Inhaberin Ulrike Fischer ein. "Bis Samstag, 23. Dezember, sind die Messungen bei uns kostenfrei."