Dow Stade gewinnt "Responsible Care"-Preis im Bereich Nachhaltigkeit

Mit einem herausragenden Unternehmensprojekt im Bereich der Nachhaltigkeit hat die Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH in Stade den Responsible Care-Wettbewerb des Verbandes der Chemischen Industrie Landesverband Nord (VCI Nord) gewonnen. Ausgezeichnet wurde ein Projekt zur Nutzung von salzhaltigen Prozessabwässern.„Die Einsparungen durch die vom Dow Werk in Stade entwickelte Technologie sind enorm“, lobt die Jury um Dr. Thomas Jostmann von Evonik Degussa, Gerald Proß von der IG BCE Nord und Dirk Jepsen vom Institut für Ökologie und Politik. Einige Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr würden nun "recycelt", wodurch sich der Bedarf an Frischwasser reduziere, weniger Salz gewonnen werden müsse und die Salzkavernen länger genutzt werden könnten.Kavernen sind unterirdische Hohlräume und liegen in diesem Fall 27 Kilometer entfernt von Stade im Salzstock Ohrensen bei Harsefeld. Aus diesem Salzstock gewinnt das Dow Werk in Stade Salz, wozu normalerweise große Mengen Wasser notwendig sind. Und genau hier setzt die neue Technologie an: Statt Frischwasser in den Salzstock hineinzupumpen, wird das zuvor speziell aufbereitete Abwasser der Anlagen in Stade dorthin geleitet. Dieses aufbereitete Abwasser hat einen Restsalzgehalt, wodurch insgesamt 30 Prozent weniger Rohsalz abgebaut werden muss.Der Kreislauf schließt sich, wenn das mit etwa 25 Prozent Salz gesättigte Wasser als Sole durch die Pipeline wieder zurück ins Werk Stade geführt und in der Elektrolyse-Anlage zur Herstellung von Chlor, Natronlauge und Wasserstoff genutzt wird.• Das Dow Werk in Stade präsentiert sich aktuell auf der Messe "Ideen-Expo" in Hannover. Dow ist bereits zum sechsten Mal auf der Mitmach-Messe für Innovationen, die Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik interessieren will. Mit Begeisterung wurde das Standkonzept von den Auszubildenden der Dow Standorte Stade und Bomlitz entwickelt und umgesetzt.