Drei Jahre Hairstyle Stade: Profi für besondere Frisurentrends

Seit drei Jahren führt Claudia Poetzsch (32) ihren Salon "Hairstyle Stade" an der Freiburger Straße 73. Zuvor war die trendbewusste Friseurmeisterin mit einem mobilen Salon in und rund um Stade unterwegs. "2013 war es dann an der Zeit, sesshaft zu werden", sagt die junge Unternehmerin.Auf der Suche nach einer besonderen und top-modernen Friseur sind Kunden jeden Alters in dem kleinen, bunten Salon genau richtig. Claudia Poetzsch und ihre Mitarbeiterinnen Kristin Stolt und Melissa Driller sind in aktuellen Techniken von Schnitt über Farbe bis zur Haarverlängerung stets am Puls der Zeit. "Wir nehmen regelmäßig an den ,Essential Looks'-Schulungen von Schwarzkopf teil, bei denen das Neueste von den Laufstegen aus aller Welt gezeigt wird", sagt Claudia Poetzsch. "Zurzeit liegen fließende Farben vom ,Colorboard', bei dem verschiedene Töne ineinander verlaufen, voll im Trend." Zudem seien grafische Schnitte mit außergewöhnlichen Ponykonturen angesagt. Aber: "Die Friseur muss zu ihrem Besitzer passen", betont die Friseurmeisterin. "Deshalb beraten wir ganz individuell, machen aber auch gern Mut, einmal etwas Neues auszuprobieren."Ihr ganzes Können durfte Claudia Poetzsch im Jahr 2013 beim German Hairdressing Award unter Beweis stellen. Die damals frisch gebackene Meisterin kam bei dem anerkannten Wettbewerb bis in die Endrunde und nahm an einem spannenden Finale in Berlin teil.Besonderen Spaß hat das Trio an der Mitarbeit bei professionellen Foto-Shootings. Eine Auswahl der schönsten Bilder sind ab Jahreswechsel auf der neuen Homepage www.claudiapoetzsch-hairstyle.de zu sehen. Dort wird es auch einen aktuellen Blog mit brandaktuellen Infos rund ums Hairstyling geben.Ein Gutschein von "Hairstyle Stade" ist eine schöne Geschenkidee. Claudia Poetzsch macht daraus immer etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel wird der Gutschein zurzeit mit hausgemachten Keksen überreicht.Ab 2017 startet die Aktion "Styling und Wellness". Kundinnen können dann in einer Gruppe bis sechs Personen einen Schönheitsabend buchen. "Ein idealer Start in eine Partynacht oder einen Junggesellinnen-Abschied", findet Claudia Poetzsch.