E-Autos in Stade aufladen

Zusammen mit der Sparkasse Stade-Altes Land haben die Stadtwerke Stade kürzlich die erste Ladesäule für Elektrofahrzeuge in der Stader Innenstadt realisiert. Rund um die Uhr können E-Autobesitzer am Parkplatz des Sparkassenhauptgebäudes den Akku aufladen. Zwei Parkplätze und somit zwei "Zapfstellen" stehen so erstmalig im Innenstadtkern zur Verfügung.Die Plätze befinden sich am rückwärtigen Teil des Pferdemarkt-Gebäudes in der Stockhausstraße. Über einen QR-Code, der an der Säule angebracht ist, kann der Tankvorgang bequem mit dem Smartphone bezahlt werden.