Ein Jahr Christiansen Wohnen in Stade

Stade : Christiansen Wohnen |

Für ein schöneres Zuhause

sb. Stade. Vor genau einem Jahr eröffnete „Christiansen Wohnen“ seinen Fachmarkt in Stade an der Hansestraße 30. Ein weiteres Geschäft befindet sich seit fünf Jahren in Buxtehude, Harburger Straße 80. Den ersten Firmengeburtstag an der Schwinge feiern Anke Christiansen und ihr Team drei Tage lang von Freitag, 14. Oktober, bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 16. Oktober, mit tollen Angeboten.

„Es gibt attraktive Rabatte quer durch das Sortiment - vom Bodenbelag über die Fenster- und Wandgestaltung bis zu Wohnaccessoires“, verspricht die Geschäftsführerin. Sie hat die Eröffnung ihres Fachgeschäfts für schönes Wohnen in Stade keinen Tag bereut. „Wir werden hier sehr gut angenommen“, freut sich Anke Christiansen.



Eine Besonderheit von „Christiansen Wohnen“ sind die liebevoll gestalteten Wohnwelten. Insgesamt zehn komplett eingerichtete Zimmer laden dazu ein, in verschiedene Stilrichtungen einzutauchen. Das Spektrum reicht von Maritim über Vintage bis zum Landhausstil. „Unsere Mitarbeiter haben gerade vier Kabinen neu gestaltet“, sagt Anke Christiansen. „Der Kunde kann in jeder Wohnwelt Platz nehmen und den Stil auf sich wirken lassen. Das Team berät dann zu verschiedenen Variationsmöglichkeiten.“



Wer seine Wohnung gern selbst gestaltet, ist bei Christiansen Wohnen ebenfalls gut aufgehoben. Fast das gesamte Sortiment vom Teppichboden und Laminat über Wandfarbe und Tapeten bis zum Vorhang ist auf Lager und kann sofort mitgenommen werden. Wer keine Zeit oder kein Geschick hat, seinen Bodenbelag selbst zu verlegen oder sein Fenster mit Textilien zu gestalten, nutzt eine der vielen Serviceleistungen von Christiansen Wohnen. In Stade sind insgesamt 16 Mitarbeiter, darunter auch Raumausstatter und Bodenverleger, vor Ort und erfüllen besondere Kundenansprüche.



• Zum Firmengeburtstag ist Christiansen Wohnen in Stade am Samstag extra lang bis 16 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Samstag können sich alle kleinen Besucher lustige Gesichter schminken lassen. Am Sonntag gibt es zusätzlich zu den tollen Angeboten ein Glas Prosecco und ein Glücksrad mit attraktiven Preisen, z.B. Einkaufsgutscheine.



Kurz notiert • Kenner schätzen den Hersteller JAB - die Marke für hochwertige Vorhangs- und Gardinenstoffe sowie Flächenvorhänge und Teppiche. Christiansen Wohnen verfügt über ein eigenes JAB-Studio und berät gern zur aktuellen Kollektion.



• An der Farbmischmaschine von Christiansen Wohnen kann der Kunde aus bis zu 20.000 verschiedenen Farbtönen auswählen - von der Wand- über die Fassadenfarbe bis zu Lacken und Holzschutz.



• Exklusiv im Raum Stade führt Christiansen Wohnen „Vintage Paint“. Das ist eine besondere Kreidefarbe, mit der sich Wände, Böden, Fliesen und Möbel im angesagten „Shabby-Style“ gestalten lassen. Der nächste Workshop in „Vintage Painting“ ist am Freitag, 18. November.