Ein spannender Vorlese-Abend bei Thalia Stade

Aktuelle Buchvorstellungen mit Margarethe von Schwarzkopf

Ein Buch ist in der Advents- und Weihnachtszeit immer eine gute Geschenkidee. Inspiration für aktuellen Lesestoff bietet der Abend mit Margarethe von Schwarzkopf bei der Thalia-Buchhandlung in Stade, Breite Straße 2, am Mittwoch, 8. November. Ab 19 Uhr stellt die Journalistin, Literaturkritikerin und Autorin aus Hannover Buchneuheiten vom Krimi bis zum Roman vor. Dazu gehört auch ihr eigenes neues Werk "Der Moormann"."Margarete von Schwarzkopf war bereits vor einem Jahr bei uns zu Gast", sagt Martina Fabian, Etagenleiterin bei Thalia in Stade. "Ihre Buchauswahl kam bei den Gästen sehr gut an. Jetzt freuen wir uns ganz besonders, dass die Autorin bei uns auch ein eigenes Buch vorstellt." In dem Kriminalroman "Der Moormann" werden Gegenwart und Historie geschickt miteinander verwebt. Protagonistin ist die Kunsthistorikerin Anna Bentorp, die in einem abgeschiedenen Moor in Niedersachsen ungestört alte Karten studieren möchte. Dann häufen sich merkwürdige Todesfälle und Ereignisse, die alle im Zusammenhang mit einem verschollenen Schatz zu stehen scheinen…Karten für den Literaturabend mit Margarete von Schwarzkopf gibt es für 10 Euro direkt bei Thalia, Breite Straße 2, oder unter ( 04141 - 779 88-0