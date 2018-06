Einkaufen ohne Hindernisse bei Kaufland

Kaufland in Stade wird erneut für "Generationsfreundliches Einkaufen" ausgezeichnet



Bereits zum dritten Mal wurde die Stader Kaufland-Filiale an der Freiburger Straße mit dem Qualitätssiegel "Generationsfreundliches Einkaufen" ausgezeichnet.Das bundesweit vom Handelsverband Deutschland (HDE) vergebene Siegel bescheinigt Geschäften, dass sie in puncto Barrierefreiheit die Anforderungen von Kunden aller Generationen vorbildlich erfüllen und so den demografischen Wandel aktiv gestalten.Christian Schlieter, Hausleiter von Kaufland in Stade, ist stolz darauf, die begehrte Urkunde bereits zum dritten Mal zu erhalten. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die uns nach eingehender und unangekündigter Prüfung bestätigt, dass alle Kunden sich unbeschwert in unserem Markt bewegen und einkaufen können", sagt er. Breite Gänge, angenehme Regalhöhe, rutschfeste Böden, eine gute Beleuchtung - diese und noch weitere Kriterien wurden im Rahmen der Zertifizierung von geschulten Testern vor Ort geprüft und im Ergebnis für "sehr gut" befunden. Insbesondere nach dem großen Umbau des Stader Warenhauses im vergangenen Jahr gab es für die Prüfer viel Neues zu entdecken. Das Siegel "Generationsfreundliches Einkaufen" wird für drei Jahre verliehen, zur Verlängerung bedarf es einer neuen Prüfung.