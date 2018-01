Erster Sonderverkauf im neuen Jahr "Am Steinkamp" in Stade

Viele Fachmärkte laden zum Sonntags-Shopping mit spannenden Angeboten ein

Mit einem besonderen Event starten viele Fachmärkte im Stader Gewerbegebiet "Am Steinkamp" in das Neue Jahr: Am ersten Sonntag in 2018, dem 7. Januar, öffnen sie ihre Tür zu einem verkaufsoffenen Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr kann dort gebummelt und eingekauft werden.Mit von der Partie ist das Möbel Jähnichen Center, Am Steinkamp 2. Dort ist bereits eine Stunde vor dem offiziellen Startschuß fix was los. Denn das Team um Geschäftsführer Arndt Grube lädt von 12 bis 13 Uhr zur Schaustunde ohne Beratung und ohne Verkauf ein. Und bereits ab 10 Uhr öffnet das Möbel Jähnichen Restaurant und veranstaltet dort bis 16 Uhr einen Sonntags-Brunch mit Mittagbüfett für nur 13,50 Euro.Im Möbelhaus erwartet die Besucher diverse Schnäppchen in allen Wohnbereichen. "Viele Kunden wünschen sich zum Jahresbeginn neues Flair in ihrer Wohnung", sagt Holger Kucharczyk, Leiter der Möbel Jähnichen Boutique. Er empfiehlt u.a. einen Besuch seiner Abteilungen für Bilder, Spiegel und Beleuchtung. "Im Lampenbereich halten wir neueste LED-Technik in tollen Designs und zu unschlagbar günstigen Preisen bereit", sagt er. Bei den Bildern hat der Abteilungsleiter zum Jahreswechsel kräftig den Rotstift angesetzt. Neu gestaltet wurde u.a. die Abteilung mit täuschen echten Kunstblumen.Das Autohaus Stöppelkamp am Haddorfer Grenzweg 8a ist am verkaufsoffenen Sonntag auf jeden Fall einen Abstecher wert. Dort werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen empfangen, für die Kinder gibt es Süßigkeiten. Das Team um Verkaufsleiter Jürgen Hensel präsentiert die aktuellen Honda-Modelle und berät rund um den Kauf von Gebraucht-, Jahres- oder Vorführwagen. Schon mal vormerken: Am Samstag, 20. Januar, gibt es bei Stöppelkamp von 9 bis 13 Uhr das beliebte Honda-Frühstück.Die Jet-Tankstelle, Am Steinkamp 1, ist immer eine gute Anlaufstelle für günstigen Markenkraftstoff. Sehr beliebt ist auch der Shop der Tankstelle, der mit seinem umfassenden Angebot auch am verkaufsoffenen Sonntag Besucher anziehen wird. So gibt es am 7. Januar dort fünf Bäckerbrötchen für nur 1 Euro.Kräftig sparen lässt sich am verkaufsoffenen Sonntag beim "toom Baumarkt", Am Steinkamp 4. WOCHENBLATT-Leser finden in der heutigen Ausgabe eine "toom"-Aktionsbeilage. Mit ihr erhält jeder Kunde an der Kasse, der für 50 Euro einkauft, für seinen nächsten Besuch bei "toom" einen Einkaufsgutschein über 10 Euro. Bei 100 Euro auf dem Kassenzettel gibt es einen Gutschein über 20 Euro etc.. Zudem ist bei "toom" derzeit "Renowinter". Weil die Winterzeit die ideale Zeit zum Renovieren ist, gibt es in dem großen Baumarkt am Steinkamp viele Angebote zum Thema - und dazu eine fachgerechte Beratung und viele Tipps von den "toom"-Fachberatern.