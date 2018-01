Frühblüher und duftende Backwaren in Stade

Verkaufsoffener Sonntag am Steinkamp machte Lust auf Frühling

Immer früher im Jahr wünschen sich die Kunden den Frühling herbei: Beim verkaufsoffenen Sonntag im Gewerbegebiet „Am Steinkamp“ in Stade war im „toom“-Baumarkt die Nachfrage nach Frühblühern wie Tulpen und Osterglocken riesengroß.Die „toom“-Mitarbeiter Frank Drewes und Michéle Strzelecki hatten auf Verkaufstischen palettenweise Topfblumen in allen Farben aufgestellt. Falls der Winter doch noch Einzug hält, ist das kein Problem: Die meisten Zwiebelpflanzen sind frostfest.Lokale WirtschaftEin besonderes Angebot für Spätaufsteher hielten Ayla Ersoy und Shmayl Hamran von der Jet-Tankstelle bereit: Auch nachmittags noch gab es verschiedene Sorten frischer, knuspriger Brötchen. Zum Aktionspreis von einem Euro für fünf Sück nach Wahl nahmen sich viele Kunden nach dem Tanken spontan eine Probier-Tüte mit.Auch in den anderen teilnehmenden Geschäften herrschte reger Andrang. Fast alle Parkplätze waren belegt.