Für anspruchsvolle Füße

Orthopädieschuhmachermeisterin Ingra Wegner bietet Schuhlösungen nach Maß

"Alles aus Meisterhand" lautet das Motto von Ingra Wegner. Die Orthopädieschuhmachermeisterin hat sich Anfang des Jahres mit einem eigenen Fachgeschäft mit angeschlossener Werkstatt in Stade-Riensförde selbstständig gemacht. Dort bietet sie orthopädische Maßschuhe, Einlagen, Therapieschuhe, Sicherheitsschuhe, Orthesen und vieles mehr an.Ingra Wegner lernte ihr Handwerk Ende der 1990er Jahre bei der Firma Ernst Degener in Stade. Anschließend sammelte sie u.a. berufliche Erfahrungen in der Orthopädie-Klinik Bad Bentheim und bei der Firma Incort GmbH im Elbeklinikum Buxtehude. Zudem war sie mehrere Jahre in der Kostümabteilung der Hamburger Staatsoper für die teilweise außergewöhnlichen Schuhe der Sänger verantwortlich und arbeitete als Lehrerin für angehende Orthopädieschuhmacher in Tokio. Ihre Meisterprüfung absolvierte sie 2003."Meine Kunden profitieren von meiner langjährigen Erfahrung" sagt Ingra Wegner. Unter anderem fertigt sie orthopädische Maßschuhe für Diabetes- und Rheumapatienten. Individuelle Einlagen erstellt sie sowohl nach Fußscan und dynamischer Fußdruckmessung als auch nach Gipsabdruck. Auch die Versorgung mit Fuß- und Beinorthesen - sowohl für Erwachsene als auch für Kinder - gehören zu ihrem Leistungsspektrum. Auch wer im Beruf auf besonderes Schuhwerk angewiesen ist, ist bei Ingra Wegner an der richtigen Adresse. Denn sie richtet u.a. Arbeitsschuhe zu und versieht diese mit individuellen Einlagen. Schuhveränderungen, Schuhreparaturen und Ledernäharbeiten runden das vielfältige Angebot des Meisterbetriebs ab.Ingra Wegners Fachgeschäft ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags nach Vereinbarung.Orthopädie-SchuhtechnikIngra WegnerStadtweg 117 in StadeTel. 04141-7789900