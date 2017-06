Gerätetraining und Rückenzirkel im "PhysioAktiv Stade"

Effektives Training mit wenig Zeitaufwand

"Im Alltag sitzen viele zu lange und bewegen sich zu wenig", sagt Ullrich Fiedler, Physiotherapeut und Inhaber von "PhysioTeam Stade" an der Bremervörder Straße 102. "Die Folgen können schmerzhaft sein." Wer seinen Körper ohne großen Zeitaufwand stärken möchte, für den bietet "PhysioTeam Stade" in seinem Gesundheits-Trainingsbereich "PhysioAktiv" ein effektives Gerätetraining an. Der Zeitaufwand beträgt dabei nur zweimal pro Woche 35 Minuten.Der neue Kraft-Rücken-Zirkel bietet ein effektives Rückentraining aller wichtigen Muskelgruppen in kurzer Zeit. Das Ergebnis ist ein starker und schmerzfreier Rücken, Zunahme von Ausdauer und Kraft, Aktivierung des Stoffwechsels sowie Stärkung des Immunsystems und des Herz-Kreislauf-Systems.Sowohl das Rückentraining als auch das Ganzkörpertraining erfolgt an hochwertigen Trainingsgeräten der Marke "milon", von deren Qualität Ullrich Fiedler und sein Team absolut überzeugt sind. "Das Besondere ist, dass unsere Mitglieder sowohl im Team mit Gleichgesinnten als auch absolut individuell trainieren", sagt der Gesundheitsfachmann. "Eine fachliche Begleitung durch unser Team ist dabei garantiert."Alle "milon"-Geräte werden mit einer Chipkarte bedient. Auf der Karte sind die jeweils individuellen Trainingsdaten und Geräteeinstellungen gespeichert - von den Hebelpositionen über Gewichtswiderstand bis zur Pulsfrequenz. Mit diesen Daten stellt sich das Gerät von selbst ein. So werden Bedienungsfehler vermieden. Und: Aufgrund perfekt aufeinander abgestimmter Widerstände ist der Trainingserfolg 30 Prozent effektiver als bei herkömmlichen Geräten.• Weitere Infos unter Tel. 04141 - 843 71, Internet: