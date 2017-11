Gutes tun mit Gutscheinen

Spendenübergabe der Hefte "Schlemmen & Sparen"

Schlemmen, sparen und gleichzeitig Gutes tun - all das steht hinter den Gutscheinheften "Schlemmen & Sparen", die der Rasta-Verlag bereits seit 20 Jahren u.a. im Landkreis Stade herausgibt. Für die darin enthaltenen mehr als 30 Bons bekommen die Besitzer in zahlreichen Restaurants, Cafés und Fachgeschäften attraktive Rabatte. Das aktuelle Heft für 24,90 Euro ist seit Kurzem in vielen Fachgeschäften sowie bei den regionalen Sparkassen erhältlich.Der bei der Sparkasse Stade-Altes Land durch den Verkauf der Hefte eingenommene Erlös wird regelmäßig für gute Zwecke gespendet. In diesem Jahr kamen so 1.628,50 Euro zusammen. Das Geld ging an folgende Institutionen:• Die Anwohner des Stader Wohngebiets "Horstsportplatz" erhielten 500 Euro für neue Bolzplatztore. Die Spielfläche wird sowohl von den dort wohnhaften Kindern als auch von Kindern der benachbarten Flüchtlingsunterkunft rege genutzt.• Die Soroptimisten Stade bekamen 250 Euro. Mit dem Geld richtete der Frauenclub diesen Herbst u.a. eine Jubiläumsveranstaltung mit jungen Künstlern im Schloss Agathenburg aus. Dabei wurden zahlreiche Spenden gesammelt, mit denen demnächst wohltätige Serviceprojekte vor Ort gefördert werden. Der Vorstand wird den genauen Zweck noch festlegen.• Die Schützengilde Steinkirchen freute sich über 366 Euro und ergänzte damit die Ausrüstung ihres Kleinkaliber-Teams.• Der Mühlenverein Venti Amica aus Hollern-Twielenfleth sammelt derzeit Spenden für die Reparatur der Sturmschäden an der historischen Mühle. Er erhielt dafür 311,50 Euro.• Der Tennisclub TC Jork bekam 200 Euro. Der Verein, der sich sehr in der Jugendarbeit engagiert und stetig wachsender Beliebtheit erfreut, benötigte nach einem Sturmschaden eine neue Uhr auf seiner Tennisanlage.• Die Hefte "Schlemmen & Sparen" gibt es auch direkt beim Rasta-Verlag, Tel. 04105 - 68040 oder http://www.schlemmenundsparen.de. Dort finden Nutzer auch aktuelle Infos zu den Gutscheinen.