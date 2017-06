"Hammer Heimtextil" am Steinkamp in Stade eröffnet nach Umbau neu

Die umfassenden Umbauarbeiten bei Hammer Heimtextil in Stade, Am Steinkamp 4a, sind abgeschlossen und das Team lädt am Donnerstag, 29. Juni, zur großen Wiedereröffnung ein. Auf die Besucher warten viele tolle Sonderangebote.Marktleiter Rainer Döring und seine Mitarbeiter sind stolz auf die modernisierte Filiale. "Dank eines neuen Ladensystems, frisch gestalteter Schaufenster und neuer LED-Beleuchtung wird unser Sortiment jetzt viel ansprechender und übersichtlicher präsentiert", sagt Döring. "Das macht Lust auf neue Bodenbeläge, Gardinen und Sonnenschutzsysteme, Farben, Tapeten, Betten, Badmöbel und Wohnaccessoires."Für die kompetente Beratung der Kunden steht bei "Hammer Heimtextil" geschultes Fachpersonal bereit. Auf Wunsch bietet das Unternehmen darüber hinaus einen umfassenden Service. "Wir unterstützen unsere Kunden bei der Renovierung und Dekoration ihrer Wohnräume. Zu unserem Team gehören Raumausstatter, Bodenleger und Dekorationsnäher, die für perfekte Ergebnisse vom Boden bis zur Decke sorgen", sagt Döring. Insgesamt gehören zum Team von "Hammer Heimtextil" in Stade 27 Mitarbeiter.Der Fachmarkt in Stade hat eine Gesamtfläche von rund 2.500 Quadratmetern. "Neben ständig wechselnden Angeboten geben wir unseren Kunden mit aktuellen Wohnwelten Gestaltungsideen an die Hand", so Döring. "Zudem haben wir im Februar die neue Warengruppe ,Dekoration und Accessoires' eingeführt. Dazu gehören lebendige Kollektionen mit wechselnden Themen. Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich überraschen."