Hausmesse beim "Wohnpark an der Schwinge"

Viele Angebote rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden

Teilnehmer der Hausmesse

Bereits zum zweiten Mal lädt die Seniorenwohnanlage "Wohnpark an der Schwinge" in Stade zu einer Hausmesse ein. Am Freitag, 27. Oktober, gibt es dort von 15 bis 18 Uhr viele Informationen und Angebote rund um Gesundheit und Wohlbefinden - abgestimmt auf die Jahreszeiten Herbst und Winter. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei."In der dunklen Jahreszeit müssen wir uns stärker auf unsere Sinne verlassen", sagen Einrichtungsleiterin Margarethe Wüstefeld und Pflegedienstleiterin Anja Obudzinski. "Gutes Hören und Sehen, aber auch sicheres Gehen sind jetzt besonders wichtig." Die Hausmesse bietet deshalb ihren Besuchern unter anderem kostenlose Hör- und Sehtests an. Dazu kommen Tipps rund um das Thema Bewegung. So überprüfen Physiotherapeuten vor Ort beispielsweise die Körperhaltung beim Gehen am Rollator. Auch die Gehhilfe selbst wird von Experten geprüft. So checken Fachleute aus dem Sanitätshaus gern Bremsen und andere wichtige Funktionen am Rollator oder schauen, ob der Gehstock auf die richtige Höhe eingestellt ist. Eine Expertin für ätherische Öle zeigt sanfte Methoden, die das Immunsystem stärken oder für mehr Ausgeglichenheit in der dunklen Jahreszeit sorgen. Ein Apothekenteam erklärt die Wirkung von Magnesium auf den Körper, schenkt magnesiumhaltige Getränke aus und hält das lebenswichtige Element als Nahrungsergänzungsmittel zum Aktionspreis bereit. Das Pflegeteam des Wohnparks führt auf Anfrage gern Blutdruck- und Blutzuckermessungen durch. Die evangelische Familienbildungsstätte (FABI) stellt ihr aktuelles Programm vor. Die Feuerwehr berichtet über ihre Arbeit.Fortuna können die Messebesucher am Apotheken-Glücksrad herausfordern. Es locken viele Kleingewinne. Zudem öffnet der Wohnpark an der Schwinge sein Restaurant zum Klönschnack bei Kaffee und Kuchen. Für musikalische Unterhaltung ist die Band "Quer Beat" vor Ort und spielt Ohrwürmer von damals und heute.Hausmesse am Freitag, 27. Oktober15 bis 18 Uhrim Wohnpark an der SchwingeSchnurweg 10 in StadeTel. 04141 - 76 00-0• Wohnpark an der Schwinge• Löwenapotheke• Hörinsel• Sanitätshaus Busch• Physio Point• Augenoptiker Cotte• Young Living• Evangelische Familienbildungsstätte (FABI)• Feuerwehr Stade