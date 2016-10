Hilfreiche Infos für Existenzgründer

ab. Stade. Die IHK Stade bietet allen Existenzgründern, die sich in der Startphase befinden, Hilfe an: Am Donnerstag, 20. Oktober, gibt es dazu von 14 bis 18.30 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Stade, Am Schäferstieg 2, einen Existenzgründersprechtag. Dabei werden u.a. Themen wie der Business-Plan, soziale Absicherung und Kunden und Wettbewerb behandelt.

Weitere Infos bei der IHK, Frank Graalheer, unter Tel. 04141 - 524-138 oder per E-Mail unter frank.graalheer@stade.ihk.de.