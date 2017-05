Hör-Fitnesstest beim Bürgerdialog in Stade

Einen "Hör-Fitnesstest" stellt Hörgeräte-Akustikmeisterin Nina Bastein, Inhaberin von Hörgeräte Altes Land, beim Bürgerdialog am Samstag, 13. Mai, in Stade vor. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Hörtest für alle, die zwar gut hören, aber Gesprochenes nicht so gut verstehen können. Das brandneue Verfahren bietet Nina Bastein exklusiv im Elbe-Weser-Raum an."Hören und verstehen funktioniert in zwei Stufen", erklärt die Altländerin. "Zunächst wird der Ton vom Außen- und Mittelohr aufgenommen und ans Innenohr weitergeleitet. Anschließend wird der Schall zur Wahrnehmung an das zentrale Nervensystem weitergegeben." Hörgeräte können das Signal im Ohr zwar verstärken. Wenn aber ein Mensch seit Jahren schwer hört, dann hat das Gehirn verlernt, den Schall zu verarbeiten. "Und hier setzt das neuartige Hör-Fitnesstraining an", so Nina Bastein. "Denn das Verstehen lässt sich wieder erlernen." Sie bietet den Hör-Fitnesstest und das anschließende Training zurzeit kostenlos an. Infos gibt sie dazu auch unter Tel. 04141 – 787 40 40