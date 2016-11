In Ruhe einkaufen beim verkaufsoffenen Sonntag im Stader Gewerbegebiet "Am Steinkamp"

Stade : Am Steinkamp |

Neue Runde für den Einkaufs-Sonntag

sb. Stade. Im Gewerbegebiet „Am Steinkamp“ in Stade sowie den benachbarten Straßenzügen wird es am kommenden Wochenende wieder spannend: Viele der dort ansässigen Läden und Fachmärkte laden am Sonntag, 6. November, von 13 bis 18 Uhr zum Sonntags-Einkauf ein. Die Besucher können sich auf aktuelle Herbst- und Winterware sowie zahlreiche Schnäppchen und Aktionen freuen.



Mit dabei sind die großen Verbrauchermärkte wie das Möbel Jähnichen Center, der „toom Baumarkt“ und Marktkauf mit Warenhaus und Einkaufscenter. Aber auch die kleineren Fachgeschäfte, darunter beispielsweise der Fliesenfachhändler „Mosako“, freuen sich am Sonntag auf interessierte Besucher.



Station im Fliesenparadies "Mosako" Immer spannende Neuheiten zu entdecken gibt es beim Fliesenfachhändler „Mosako“, Am Steinkamp 7 in Stade (Tel. 04141 - 531 27 64, www.mosako.de). Am verkaufsoffenen Sonntag zeigen die Inhaber Otto und Katja Gebert nicht nur aktuelle Trends und clevere Fliesenlösungen, sondern gewähren auch auf alle Fliesen und Mosaike zehn Prozent Rabatt.



„Neu im Sortiment haben wir beispielsweise leicht biegsame Fliesen in Dielenoptik“, sagt Otto Gebert. „Obwohl sie aus echtem Feinsteinzeug sind, passen sie sich flexibel etwas unebenen Böden an.“ Erhältlich sind sie in den Größen 20 mal 120 und 20 mal 170 Zentimeter.



Ebenfalls brandaktuell sind die nur sechs Millimeter dünnen Fliesen im Format ein mal ein Meter bzw. 0,5 mal ein Meter. „Diese Leichtgewichte sind ideal für die Sanierung, wenn man aufgrund der Türen mit jedem Millimeter Höhe geizen muss“, sagt Katja Gebert. „Zuden eignen sich diese Fliesen nicht nur für den Boden, sondern auch für Wände und Fassaden.“



Über Stades Grenzen hinaus genießt „Mosako“ einen guten Namen für seine riesige Auswahl an Mosaikfliesen, die gute Qualität seiner gesamten Ware, die kompetente Beratung sowie die fairen Preise. „Zu unserem Sortiment gehört auch Postenware, die wir besonders günstig weitergeben“, sagen Geberts.



Vielfalt im Marktkauf-Center Die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe im Marktkauf-Center haben am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, ebenfalls von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Ladenbesitzer und ihre Teams laden herzlich zum Stöbern und Genießen ein.



Verkostungen bei „Sushi Daily“ im Marktkauf-Center Seit Anfang Oktober ist das „Sushi Daily“ bei Marktkauf in Stade unter neuer Leitung. Nach einem Wechsel der Führung in der Sushi-Bar überzeugt das neue Team mit überragender Qualität und höchster Zubereitungskunst Sushi-Kenner, Sushi-Einsteiger und diejenigen, die Sushi bisher nicht gemocht haben.



Wer bei „Sushi Daily“ in Stade die Sushi-Meister bei ihrem Handwerk beobachtet, wird schnell feststellen, dass dort alles unter dem Motto „kompromisslose Frische sowie Perfektion und Achtsamkeit bei der Herstellung“ steht. Lachs stammt stets direkt aus dem Fang - ein deutlicher Frische- und Qualitätsvorsprung. Alle weiteren Frischeprodukte zur Sushi-Herstellung werden unter Einhaltung strikter Qualitätskontrollen bevorzugt regional eingekauft.



• Am verkaufsoffenen Sonntag können sich die Besucher selbst von dem einmaligen Geschmack der asiatischen Spezialität machen. Dann lädt „Sushi Daily“ zur Spezialitäten-Verkostungen ein.



Am Sonntag zu Marktkauf sb. Stade. Was wäre der Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag, 6. November, ohne einen Abstecher zu Marktkauf? Das Warenhaus mit angeschlossenem Einkaufscenter öffnet von 13 bis 18 Uhr seine Türen zum „Shopping außer der Reihe“.



In Anbetracht der sich nähernden Advents- und Weihnachtszeit denkt Marktkauf am Sonntag insbesondere an alle Familien mit Kindern. Deshalb gibt es an diesem Tag zehn Prozent Rabatt auf alle Spielwaren. Weitere Schnäppchen locken in die Abteilung für Kleidung und Schuhe. Dort gibt es 20 Prozent Preisnachlass auf Damen- und Herren-Oberbekleidung sowie auf Schuhe.



Süßigkeiten, Weine und mehr werden von dem freundlichen Marktkauf-Team zur Verkostung angeboten. Zudem erhalten die Besucher zur Begrüßung ein Glas Sekt.

Für einen guten Zweck schlemmen lässt sich beim Leberkäs-Semmel-Verkauf. Der Verkaufsschlager vom Marktkauf-Oktoberfest geht am Sonntag in die finale Runde. Den Erlös aus der Aktion stiftet Marktkauf an die Hospiz-Gruppe Stade.





Kurz notiert

• Ein großer Spaß für alle Kinder am verkaufsoffenen Sonntag bei Marktkauf: Ein lebensgroßer „Haribo Goldbär“ wird durch das Warenhaus und das Einkaufscenter flanieren, die Gäste begrüßen und sich mit seinen Fans fotografieren lassen.



• Die Jugendfeuerwehr Wiepenkathen betreut am Sonntag das Marktkauf-Glücksrad. Es locken viele Gewinne.



• Die Jugendabteilung des VfL Güldenstern Stade lädt am Sonntag bei Marktkauf zum Torwandschießen ein. Kleine und große Freizeit-Kicker sind zu dem sportlichen Kontest herzlich eingeladen.



Wein- und Käse-Genießerabend bei Marktkauf in Stade Zum ersten „Wein & Käse Genießerabend“ lädt Marktkauf in Stade am Mittwoch, 9. November, ab 19 Uhr in das Marktcafé des Warenhauses am Drossenstieg ein. Unter dem Motto „Festliches zur Weihnachtszeit“ werden die Gäste sieben ausgesuchte, leckere Käsespezialitäten kosten und den jeweils passenden Wein probieren.

Durch den Abend führt eine Weinakademikerin sowie Marktkauf-Fachverkäuferin und ausgebildete Käse-Sommelière Inci Korkmaz.



• Teilnahmekarten gibt es für 17,50 Euro beim Marktkauf-Kundenservice.