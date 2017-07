Innovationen aus dem City Gesundheitszentrum Stade

Maßarbeit für Freude am Leben

Seit drei Generationen steht das City Gesundheitszentrum in Stade seinen Kunden in allen Bereichen der Pflege, Rehabilitation, Orthopädietechnik, Orthopädie-Schuhtechnik sowie Medizintechnik kompetent und beratend zur Seite. Dabei ist das oberste Ziel, die Lebensqualität der Kunden zu verbessern.„Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Sanitätshaus sowie Orthopädie- und Reha-Technik“, sagten Roland und Oliver Klein. „Hinzu kommen spezielle Fachgebiete wie Lymphologie oder Orthopädie-Schuhtechnik“. Bei letztgenanntem freut sich das Familienunternehmen, seit Kurzem den Orthopädieschuhtechnikermeister Ronny Hähne im Team zu haben. Der Fachmann hat sich die Fußgesundheit seiner Kunden auf die Fahne geschrieben und ist Experte für orthopädischen Maßschuhbau, auch für Diabetiker. Dabei achtet er neben Funktionalität auch auf eine schöne Optik.