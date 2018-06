Karrierestart an der Eisenfräse

Mach's wie Emmely (19): Viele tolle Ausbildungschancen in der Stader Chemie

Am Industriestandort Stade bieten die Chemie-Unternehmen zum Sommer noch viele interessante Ausbildungsplätze. Über Karrierechancen informierte die Branche am Mittwoch viele junge Besucher bei der Ausbildungsbörse Chemie im Berufsinformationszentrum BiZ. Lust auf buchstäblich "heiße Jobs" machte die Bützflether Industrie-Gießerei Global Castings.Emmely Moritz (19) ist im ersten Lehrjahr zur Zerspanungsmechanikerin. Den klassischen Männerjob, bei dem maschinelles Fräsen und Bohren von Eisen gehört, lernt sie von dem erfahrenen Metallprofi Wolfgang Koll (51). Emmely hat sich nach der Fachhochschulreife ganz bewusst nach einem Beruf im Handwerk umgesehen und ist jetzt rundum zufrieden mit der Wahl. Als eine Karriere-Option steht ihr ein Ingenieursstudium offen.Allgemein würden Fachkräfte händeringen gesucht, sagt Ausbilder Wolfgang Koll, z. B. Gießerei-Mechaniker. "Niemand bräuchte übrigens vor schwerem Heben zurückschrecken. Dazu gibt es Kräne. "Unsere zwölf Tonnen schweren Windrad-Bauteile aus Gusseisen hebt auch der stärkste Mann nicht per Hand."