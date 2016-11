Am Samstag, 22. Oktober, wurde eine Stunde lang beim Drogeriemarktes "DM" am Stader Drosselstieg für einen guten Zweck kassiert. Hinter dem Tresen saßen Mitarbeiter der Lebenshilfe Stade, Abteilung "Offene Hilfen". Die Einnahmen von 2000 Euro in dieser Stunde spendete die Filiale dem Lebenshilfe-Projekt "inklusiver Ferienspaß".