Mehrwert-Tage bei Mazda

Tolle Aktion beim Autohaus Holsten am 2. und 3. Februar

Der Besuch des Mazda Autohauses Holsten in Stade, Gottlieb-Daimler-Straße 11, lohnt sich bei den Mazda Mehrwerttagen am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, ganz besonders. Denn an diesen Tagen gibt es beim Kauf eines beliebigen neuen Mazda Modells eine Ausstattungsoption nach Wahl gratis. Wer sich beispielsweise für den Kauf einen Mazda6 mit weißer Lederausstattung entscheidet, spart 2.100 Euro.Besucher des Autohauses Holsten können sich u.a. auf das neue Mazda Sondermodell MX-5 Sakura freuen. Es fällt durch ein dunkelrotes Stoffdach und eine beige Lederausstattung sofort ins Auge. Aufbauend auf der zweithöchsten Ausstattung Exclusive-Line punktet das neue Sondermodell zusätzlich mit Leichtmetallfelgen in "Bright Dark", Parksensoren hinten, BOSE-Soundsystem, schlüssellosem Zugangssystem und dynamischem Kurvenlicht.Besitzer eines alten Dieselfahrzeugs profitieren bei Mazda noch bis Ende März von der "Skyaktiv Wechselprämie". Das Angebot gilt für Kunden mit einem Diesel-Fahrzeug der Abgas-Norm Euro eins bis vier beim Kauf eines Mazda Neu- oder Vorführwagens (außer Mazda MX-5).• Das Autohaus Holsten ist auch Kia-Händler. Tipp von Verkaufsleiter Julian Giese: Den Crossover-SUV Kia Stonic gibt es ab sofort mit attraktiver Zweifarb-Lackierung für Karosserie und Dach in 29 Varianten.