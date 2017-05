Metz-TV-Tauschaktion bei Multimedia Bencke

Bis zu 300 Euro für Ihr Altgerät

Der Markenname Metz steht für Unterhaltungselektronik "made in Germany". Firmen- und Fertigungsstandort ist seit 1938 Zirndorf in Bayern. Wer ein Metz-Gerät besitzt, kann sicher sein, hochwertige Qualität erworben zu haben. In der Region Stade sind Fernseher dieses Labels exklusiv bei Multimedie Bencke in Stade, Hansestraße 32 (Tel. 04141 - 41 11 30,), erhältlich.Und das derzeit zu besonders günstigen Preisen. Denn bis zum 30. Juni, bzw. so lange der Vorrat reicht, lädt Multimedia Bencke zu einer besonderen Tausch-Aktion ein. Bis dahin erhalten Kunden, die sich für ein Metz-Aktionsgerät entscheiden, für ihr Altgerät bis zu 300 Euro. "Dabei spielt es keine Rolle, ob der alte Fernseher noch funktionstüchtig ist", erklärt Bencke-Fachberaterin Anna Schmidt.Sie weist auf die sehr gute Verarbeitungsqualität der Metz-Geräte hin. Sowohl Bild- als auch Tonqualität seien überdurchschnittlich. Da die Lautsprecher des Fernsehers nach vorn ausgerichtet sind, bietet das Gerät auch ohne zusätzliche Sound-Bar beste Klangerlebnisse. Weiterer Vorteil: Alle Aktionsgeräte von Metz verfügen über eingebaute Digitalrekorder zum Aufnehmen von Sendungen. "Und das alles mit nur einer Fernbedienung und sehr einfacher Handhabung", betont Bencke-Geschäftsführer Michael Schreder. "Zudem sind in die Fernsehern von Metz alle Receiver-Varianten integriert, so dass sowohl Kabel- und Satellitenfernsehen als auch das neue Antennensignal DVB-T2 empfangen werden kann."Auch beim Stichwort Nachhaltigkeit kann Metz punkten. Denn das Unternehmen bietet für seine Produkte nahezu alle für eine Reparatur erforderlichen Ersatzteile an. Der Einbau kann dann bei Bedarf direkt bei Multimedia Bencke erfolgen. Der Betrieb verfügt über eine eigene Werkstatt mit ausgebildetem Fachpersonal. Die Experten empfehlen sich übrigens auch für Lieferung und Anschluss der neuen Geräte beim Kunden. Dabei werden eventuelle Probleme mit vorhandenen Empfangsanlagen selbstverständlich gelöst. "Wir freuen uns auf viele Besucher in unserem Fachgeschäft und geben gern nähere Informationen zu den Metz-Aktionsgeräten", sagt das Bencke-Team.