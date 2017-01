Mit "ScaleFriends"-Gruppen in Stade, Buxtehude, Harsefeld und Hemmoor gemeinsam zum Wunschgewicht

Kurz notiert

In Zeiten, in denen es schnell gehen muss, greifen viele zu ungesunden Lebensmitteln und nehmen ihre Mahlzeiten unregelmäßig ein. Die Folge: unschöne Fettpolster, die die Laune verderben und der Gesundheit schaden.Hilfe beim Abnehmen und Halten des erreichten Gewichts bieten im Landkreis Stade seit August 2016 Anke Stephan und Isabell Strunk mit dem Programm "ScaleFriends". Die Teilnehmer nehmen gemeinsam in Gruppen in Buxtehude, Stade, Harsefeld und Hemmoor ab, tauschen sich untereinander aus und erhalten Ernährungs-Tipps, die sich wirklich gut in den Alltag integrieren lassen.Isabell Strunk und Anke Stephan sind beide Fachfrauen für Ernährungs- und Gewichtsmanagement (IHK). Bevor sie "ScaleFriends" entdeckten, begleiteten sie viele Jahre für einen großen US-Konzern Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht. "An ,ScaleFriends' begeistert uns die Individualität, die Rücksicht auf persönliche Wünsche nimmt", sagen sie. "Dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich.""ScaleFriends" ist ein Langzeitprogramm mit Langzeiterfolg. "Wir vermitteln keine kurzfristige Diät mit Jo-Jo-Effekt, sondern eine dauerhafte Ernährungsumstellung mit Verhaltens- und Bewegungsprogramm", sagt Isabell Strunk. "Der Erfolg liegt unter anderem darin, dass das Essen und Trinken wirklich abwechslungsreich ist und man nicht verzichten muss." Dabei setzt "ScaleFriends" auf das zertifizierte und ausgewogene Mischkost-Programm der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).• Infos unter Tel. 04149 - 27 75 01 oder http://www.scalefriends.de • Ein Einstieg in das Programm ist jederzeit möglich.• Eine Schnupperstunde bei "ScaleFriends" ist kostenlos.• Auch Einzel- und Kleingruppencoaching ist buchbar.• Aktion im Januar: Bei Vorlage des Coupons auf dieser Seite gibt es im Januar 2017 zehn Euro Rabatt für Neukunden.• "ScaleFriends" wurde 2013 in Norddeutschland gegründet. Heute gibt es bundesweit viele Treffen.