Nachhaltig gärtnern mit "toom"

Aktionstag rund um Bio und Insekten bei "toom"



Der Sommer ist endlich in vollem Gange und das Leben findet wieder im Freien statt. Das feiern die toom Märkte in Stade, Am Steinkamp 4 (Tel. 04141 - 776 34 10), und Buxtehude, Konrad-Adenauer-Allee 1 (Tel. 04161 - 642 30) und Ostmoorweg 4 (Tel. 04161 - 746 10), mit einem Nachhaltigkeits-Aktionstag am Samstag, 9. Juni. An diesem Tag erwarten die Gäste neben Gewinnspielen auch Aktionen rund um Pflanzen- und Insektenthemen.Außerdem wird es kugelrund: In einem Workshop erfahren die toom-Besucher, wie die perfekten Saatkugeln gelingen. Den ganzen Tag können sich Hobby-Gärtner unter fachkundiger Anleitung Tipps holen, wie sie selbst Saatkugeln herstellen können. Aus den handlichen Kugeln aus Erde und Samen sprießen so in einigen Wochen bunte Pflanzen.Für den Marktleiter des toom Baumarkts in Stade, Ekkehart Behrmann, steht in dieser Woche besonders das nachhaltigere und umweltfreundlichere Sortiment im Fokus: "Wir zeigen unseren Kunden, wie sie beispielsweise mit unserer torffreien Erde und unseren Bio-Produkten umweltschonend pflanzen können."Ab sofort finden Kräuter-Liebhaber auch ein umfangreiches Angebot an Bio-Produkten bei toom, wie zum Beispiel das "Naturtalent by toom® Bio-Basilikum". Die Pflanzen aus dem toom Bio-Sortiment stammen aus ökologisch kontrolliertem Anbau und unterliegen strengsten Qualitäts- und Prüfbestimmungen.