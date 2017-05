Neues Balkan-Restaurant in Stader Altstadt

Gastronomen-Familie Imeri verzichtet komplett auf Convenience-Produkte

Wie ein Kurzurlaub im sonnigen Süden ist ein Besuch des neuen "Restaurant Balkan" in der Stader Altstadt. Der Inhaber Ekrem Imeri und seine Familie freuen sich ab Samstag, 27. Mai, 12 Uhr, auf viele Gäste."Lassen Sie sich von uns mit typischer Küche aus der Balkanregion verwöhnen", sagt der sympathische Unternehmer mit mehr als 15-jähriger Gastronomieerfahrung. "Bei uns können Sie sicher sein, dass alle Gerichte ohne Fertigprodukte und nach alten Familienrezepten hergestellt werden. Sogar unsere Gewürze mischen wir wie einst unsere Urgroßeltern."Auf der Speisekarte stehen klassische Balkangerichte wie kroatische Fleischspieße "Raznjici", die typischen Hackfleischröllchen "Cevapcici", köstliche Burek-Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen, vegetarischer Gemüsetopf "Sataras" sowie Grillteller, Fisch, Meeresfrüchte und vieles mehr. Aus der griechischen Küche serviert Familie Imeri hausgemachtes Gyros oder gefüllte Weinblätter. Zudem darf sich jeder Gast seinen Salat selbst am Büfett zusammenstellen. Von Montag bis Freitag wird die Speisekarte zwischen 12 und 14.30 Uhr durch einen Mittagstisch ab 4,90 Euro ergänzt.Vor der Eröffnung hat Familie Imeri kräftig in ihr neues Restaurant in Stade investiert. Der Gastronomiebetrieb wurde renoviert und teilweise neu eingerichtet. Im Lokal finden bis zu 60 Personen Platz. Hinzu kommt eine schöne Außenterrasse mitten in der historischen Altstadt für knapp 30 Personen. "Gern richten wir für Sie auch Familienfeiern und Feste aller Art aus", sagt Ekrem Imeri. "Dabei stellen wir uns voll und ganz auf Ihre individuellen Wünsche ein."