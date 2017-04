Neues Rasensortiment bei "toom" in Stade und Buxtehude

Perfekte Unterstützung für Rasenbesitzer

Vertikutieren, mähen, düngen, neu aussäen – das Rasenjahr ist bereits in vollem Gange. Um Gartenbesitzer bei der Rasenpflege optimal zu unterstützen, bieten die "toom"-Baumärkte in Stade (Am Steinkamp 4) und in Buxtehude (Ostmoorweg 4 und Konrad-Adenauer-Allee 1) ihren Kunden ein neues Rasen-Komplettsystem der Eigenmarke an.Besonders saftig, gleichmäßig grün und dicht soll er sein: der perfekte Rasen. Dies bestätigt auch eine im Auftrag von "toom" durchgeführte forsa-Umfrage mit rund 1.000 Gartenbesitzern. Demnach ist ein schöner und gepflegter Rasen dem Großteil der Befragten wichtig oder sogar sehr wichtig. Dazu gehören für einen Großteil der Befragten: geringer Pflegeaufwand, Natürlichkeit, Strapazierfähigkeit, Regenerationsfähigkeit, sattes Grün und dichtes Wachstum.Um Hobbygärtnern Unsicherheiten in der Pflegeroutine zu nehmen und sie optimal dabei zu unterstützen, bieten die "toom"-Baumärkte in Stade und Buxtehude ihren Kunden jetzt ein neu entwickeltes Rasen-Sortiment der Qualitätseigenmarke an. Die einzelnen Produkte sind ideal aufeinander abgestimmt. Dadurch sparen Gartenbesitzer nicht nur Zeit, sondern versorgen ihren Rasen auch ganzjährig mit der idealen Nährstoffkombination.Die „toom“-Rasenprodukte sind in drei Phasen unterteilt: Boden, Saat und Dünger. „Schon an der Verpackungen sehen unsere Kunden auf einen Blick, welches Produkt für welchen Einsatzbereich bestimmt ist, welche Bestandteile enthalten sind und wie es richtig angewendet wird“, erläutert Stades "toom"-Marktleiter Ekkehart Behrmann. Das System umfasst Produkte zur Bodenvorbereitung und verschiedene Rasensaaten – vom sattgrünen Premiumrasen über die farbenfrohe Bienen- und Schmetterlingsweide bis zur auffrischenden Power Nachsaat. Ergänzt wird das Sortiment durch auf die Saaten und Bodenbedürfnisse abgestimmte Dünger. Die neu entwickelte „toom“-Streuhilfe vereinfacht zudem die Aussaat, erleichtert die Dosierung und schützt vor Überdüngung.