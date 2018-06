Neues Zentrum für die A320-Familie in Finkenwerder

lt. Finkenwerder. Das Unternehmen Airbus hat jetzt das modernisierte und erweiterte Auslieferungszentrum für die A320-Familie in Hamburg-Finkenwerder eröffnet. Das Gebäude trägt den Namen Walther Blohm, der 1940 den Grundstein für den zivilen Flugzeugbau in Finkenwerder legte. Bis Mitte 2019 soll die Fertigungsrate von A320-Flugzeugen von konzernweit derzeit 50 Maschinen auf 60 im Monat hochgefahren werden. Etwa die Hälfte von ihnen soll in Hamburg hergestellt werden. Das umgebaute Zentrum umfasst jetzt 13 Auslieferungsplätze, verfügt über komfortable Besprechungsräume, Kunden-Lounges und ein Restaurant.