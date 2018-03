Neues Zentrum für Zahngesundheit

Fachleute für ein schönes Lächeln

In dem Wohn- und Geschäfshaus an der Goos 6 im Herzen der Stader Altstadt ziehen zurzeit die ersten Mieter ein. Im ersten Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses Waller hat am Montag, 5. März, die Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis von Frank Sierwald, Dr. Rainer Struck und Bernhard Kahnwald eröffnet. "Wir arbeiten dort, wo früher die Fachabteilung von Villeroy & Boch war", scherzt Frank Sierwald.Im September 2016 hat das Stader Bauunternehmen Lindemann mit dem Umbau des ehemaligen Kaufhauses in ein Wohn- und Geschäftshaus begonnen. Im Rahmen der Baumaßnahmen entstanden dort neben der Zahnarztpraxis ein neues Treppenhaus, sechs Wohnungen sowie ein Ladenbereich für zwei Fachgeschäfte im Erdgeschoss.Die Räume der zirka 340 Quadratmeter großen Zahnarztpraxis sind äußerst großzügig geschnitten. Große Fensterfronten wurden mit raffinierter indirekter Beleuchtung zu einem einmaligen Lichtkonzept kombiniert. Blickfang im Eingangsbereich ist eine moderne Sichtbetonwand mit einem hochwertig gestalteten Empfangstresen.• Die Bauarbeiten an dem Gebäude sind voraussichtlich Ende März abgeschlossen. Deshalb befindet sich vor dem Haus an der Goos noch ein mobiler Bauzaun. Der Eingang zur Zahnarztpraxis ist jedoch frei und zugänglich.Eine Praxis zum Wohlfühlen sind die neuen Räume der Stader Zahnärzte Frank Sierwald, Dr. Rainer Struck und Bernhard Kahnwald. Seit Montag behandeln die drei Fachärzte ihre Patienten an der Goos 6. Dr. Rainer Struck und Frank Sierwald sind schon seit Jahren ein eingespieltes Team. Sie führten seit 2002 eine Gemeinschaftsspraxis am Wilhadikirchhof. Bernhard Kahnwald führte bis Ende Januar eine Praxis an der Poststraße und ergänzt das Trio als Angestellter."Für unseren ansteigenden Patientenstamm und unser wachsendes Team waren die Räume am Wilhadikirchhof nicht mehr groß genug", begründet Frank Sierwald den Umzug. "Im ehemaligen Kaufhaus Waller konnten wir bezüglich Praxisgröße, Raumaufteilung und mehr viele persönliche Ideen einbringen und eigene Konzepte verwirklichen."Die neue Praxis verfügt über sechs Behandlungsräume. Dank eines Fahrstuhls ist der Zugang barrierefrei. Ein heller und großer Empfangsbereich und ein freundliches Team sorgen dafür, dass der Besucher sich schon beim Eintreten wohl fühlt. Vom Wartezimmer hat man durch ein großes Panoramafenster einen schönen Blick auf die Stader Fußgängerzone. In den Fluren stellt die Stader Künstlerin Sabine Bartholomäus ihre farbenfrohe Werke in Wechselausstellungen aus."Uns ist wichtig, dass unsere Patienten sich von Beginn an wohl fühlen", sagt Dr. Rainer Struck. "Gemeinsam mit unserem geschulten Personal gehen wir jederzeit auf die Bedürfnisse unserer Besucher ein." Angstpatienten bietet das Team spezielle Behandlungen an, z.B. unter Hypnose. Diese ist allerdings oft schon nach wenigen Terminen nicht mehr erforderlich, weil die Patienten Vertrauen gefasst haben.Das Zahnärzte-Team bietet alle Leistungen einer modernen Zahnarztpraxis. Hinzu kommen zahlreiche Spezialisierungen von der Paradontologie über ästhetische Prothesen bis zur Implantologie. Frank Sierwald hat sich beispielsweise besonders in der Prophylaxe weitergebildet. "Seit Beginn meiner zahnärztlichen Tätigkeit im Jahr 1988 war mir die Prophylaxe sehr wichtig, damals war ich in Stade Vorreiter auf diesem Gebiet", erzählt er. "Denn was viele nicht wissen: Werden Zahnbeläge professionell entfernt, sieht das nicht nur schöner aus, sondern beugt auch vielen Erkrankungen vor." Dazu gehören nicht nur Karies und Parodontitis, sondern auch Entzündungen im ganzen Körper. So kann beispielsweise das Risiko einer Entzündungen der Herzklappen gesenkt werden. Gleiches gilt für eine Lungenentzündung, insbesondere bei älteren, meist pflegebedürftigen Patienten mit einer Immunschwäche. Und: Durch das regelmäßige Reinigen der Zähne ist der Zahnhalteapparat seltener entzündet. Dadurch können Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel besser kontrollieren.In der neuen Praxis sind gleich fünf Prophylaxehelferinnen beschäftigt. Sie haben eine spezielle anspruchsvolle Ausbildung absolviert. Für ihre wichtige Arbeit stehen ihnen zwei Behandlungsräume zur Verfügung. "Prophylaxearbeit ist mehr als die professionelle Zahnreinigung", sagen die Mitarbeiterinnen Stefanie Busch und Angelika Treude. "Wir bereiten beispielsweise auch Paradontosebehandlungen vor und klären Patienten rund um die Mundhygiene auf." Das beginnt schon bei der Beratung von Schwangeren, wie sie die Zähne ihres Babys richtig pflegen und endet bei Hilfestellungen rund um die korrekte Reinigung von Zahnersatz. "Uns ist ein gutes Verhältnis zu den Patienten sehr wichtig", sagt Stefanie Busch. "Die Frage nach dem Wohlergehen sowie ein kleiner Plausch vor Beginn der Behandlung ist bei uns selbstverständlich."Ergänzt wird das umfangreiche Angebot der neuen Zahnarztpraxis durch die Behandlung von Kiefergelenksproblemen. Privatdozent Dr. Daniel Reißmann aus Hamburg wird nach vorheriger Terminabsprache regelmäßig in Stade Patienten am Kiefer behandeln. Er ist Zahnarzt und Oberarzt am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. "Kiefergelenksschmerzen können viele Ursachen haben", sagt der Fachmann. "Für die Behandlung der Beschwerden ist deshalb eine exakte und sorgfältige Diagnose vonnöten."ZahnarztpraxisFrank SierwaldDr. Rainer StruckBernhard KahnwaldGoos 6 in StadeTel. 04141-921505