Nur beste Leistungen: Ausgezeichnete Mitarbeiter bei Scholz Raumgestaltung in Stade und Buxtehude

Sehr stolz sind Detlef Lehr und Lutz Hönemann, Geschäftsführer von "Scholz Raumgestaltung" in Stade, Altländer Straße 16, und in Buxtehude, Harburger Straße 83, auf ihre erfolgreichen Mitarbeiter. So absolvierte Siegfried Steuck (33) in diesem Jahr seine Meisterprüfung zum Parkett- und Bodenleger als Lehrgangsbester mit einer glatten Note eins im praktischen Teil. Raumausstatterin Hannah Tietje (22) wurde nach bestandener Gesellenprüfung zunächst Kammersiegerin und im Oktober Landessiegerin in Oldenburg."Das sind ganz großartige Leistungen", sagt Detlef Lehr. "Beide Mitarbeiter sind eine echte Bereicherung für unser 86-köpfiges Team." Siegfried Steuck lernte bereits bei Scholz Parkett- und Bodenleger. Als frischgebackener Meister leitet er jetzt das Bodenlege-Team in Buxtehude und ist auch Ausbilder. Hannah Tietje kam erst diesen Sommer nach Abschluss ihrer Lehre bei einem Handwerksbetrieb in Bützfleth zum Scholz in Stade. Mit dem Schwerpunkt Polsterarbeiten ergänzt sie das Team in diesem anspruchsvollen Bereich perfekt.