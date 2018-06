OMW Immobilien Stade: Offene Türen mit Kaffee und Sekt

Das Team von OMW Immobilien bedankt sich bei seinen treuen und neuen Kunden

Alles aus einer Hand



Vor einem Jahr wagten Daniela Oswald, Beate Müller und Silvia Wolf gemeinsam den Sprung in die Selbstständigkeit und gründeten ihr Unternehmen "OMW Immobilien Stade". "Die Kundenresonanz war von Anfang an großartig", freuen sich die drei Unternehmerinnen. Ein Grund ihres Erfolgs ist dabei sicherlich ihre große Erfahrung und ihr Bekanntheitsgrad. Das Trio arbeitete nämlich bereits vor der Firmengründung sehr erfolgreich im Angestelltenverhältnis in einem Stader Immobilienunternehmen zusammen und verfügte über 14 bis 21 Jahre Berufserfahrung."Viele unserer alten Kunden sind uns ins neue Unternehmen gefolgt und haben uns weiter empfohlen", erzählt Daniela Oswald. "Für das Vertrauen bedanken wir uns sehr herzlich und laden am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit Sektempfang ein."Egal ob Immobilienverkauf, -vermietung oder -verwaltung: "Wir kümmern uns", betont Beate Müller. "Man kann sich stets auf uns verlassen und darauf vertrauen, dass wir alle Angelegenheiten schnell und unkompliziert angehen und erledigen."Die drei Unternehmerinnen lieben an ihrer Arbeit den guten Mix aus Bürotätigkeit und Kontakt mit den Kunden. "Wir begegnen täglich vielen netten Eigentümern, Mietern und Handwerkern", erzählt Silvia Wolf. "Trotz Routine ist jeder Tag anders." Dabei sieht sich das Trio durchaus auch als Problemlöser und ist sich seiner großen Verantwortung bewusst. "Insbesondere in der Immobilienverwaltung geht es um große Werte und hohe Summen", sagt Daniela Oswald. "Sorgfalt und exakte Kalkulationen sind deshalb für uns nicht nur wichtig, sondern auch selbstverständlich."Das Immobilienbüro in der Salzstraße 11 am Rande der Stader Altstadt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Auf Wunsch werden auch außerhalb dieser Zeiten Termine vereinbart.Daniela Oswald, Beate Müller und Silvia Wolf bieten mit ihrer Firma "OMW Immobilien Stade" einen Komplettservice rund um Immobilienverkauf, -vermietung und -verwaltung. Dabei kümmert sich Daniela Oswald im Schwerpunkt um Vermietung und Verkauf, während Beate Müller und Silvia Wolf überwiegend in der Hausverwaltung und im Hausservice tätig sind."Bei uns fängt alles mit einer guten Beratung an", sagt Daniela Oswald. "Uns ist es sehr wichtig, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen und zu vertreten." Der Verkauf von Häusern und Eigentumswohnungen erfolgt bei OMW Immobilien überwiegend im Stader Stadtgebiet. Nach einem ausführlichen Beratungsgespräch folgt als nächster Schritt das Erstellen eines hochwertigen und aussagekräftigen Exposés und die zielgenaue Bewerbung des Objekts in ausgewählten Zeitungen und Internetportalen sowie im Schaufenster des Immobilienbüros in der Stader Altstadt. Interessierte Mieter werden u.a. auf ihre Bonität geprüft. Alle erforderlichen Formalitäten sowohl bei Vermietung als auch bei Verkauf werden professionell begleitet.Die Hausverwaltung bei OMW erfolgt bodenständig, seriös und betriebswirtschaftlich. "Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an", sagt Beate Müller. "Im vergangenen Jahr konnten wir unseren Bestand in der Hausverwaltung verdreifachen." Die Größe der Objekte variiert dabei zwischen drei und 30 Wohneinheiten.Neueste Technik, ein aktuelles Hausverwaltungsprogramm und das zentral gelegene Büro ermöglichen OMW eine effiziente und nachhaltige Objektbetreuung. Das Leistungsspektrum umfasst dabei alle vertraglichen Abwicklungen mit den Mietern, Überwachung der Kündigungsfristen sowie Wohnungsabnahme und Übergabe bei Mieterwechsel, auf Wunsch Neumietersuche, Rahmenverträge mit Gebäudeversicherungen, Energielieferanten und weiteren Dienstleistern, Betriebskostenabrechung, gegebenenfalls Erstellung eines Wirtschaftsplanes, Überwachung von Zahlungen inklusive Mahnwesen und Unterrichtung der Eigentümer über wichtige Vorgänge.Auf Wunsch steht das OMW-Team für weitere Serviceleistungen zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Hausmeisterservice, Gartenpflege und Hausreinigungen.OMW Immobilien StadeSalzstraße 1121682 StadeTel. 04141-991 48 60