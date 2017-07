Optimierter Internet-Auftritt der Kreissparkasse Stade

Der neue Internet-Auftritt der Kreissparkasse Stade ist im Juni mit einem übersichtlichen und komfortablen Design, vielen Inhalten und praktischen Service-Angeboten an den Start gegangen.Kunden erreichen die Internet-Filiale wie gewohnt unter http://www.ksk-stade.de. Neu ist das Design, das durchgängig geräteoptimiert ist. So passt sich der Internet-Auftritt automatisch an den Bildschirm des Endgeräts an – ob PC, Tablet, Notebook oder Smartphone. Damit wird Online-Banking noch attraktiver: Nutzer haben ihre Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen jederzeit im Blick und können Finanzgeschäfte von überall mobil erledigen.Der neue Web-Auftritt der Sparkasse dreht sich vor allem um eins: den persönlichen Bedarf der Kunden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Benutzerführung: Statt lange zu blättern, wird bequem gescrollt. Eine intelligente Volltext-Suche führt schnell zum Ziel. Mit Hilfe einfacher Fragen gelangen Kunden zum passenden Angebot, das sie auf Wunsch direkt online abschließen können: Antrag ausfüllen, senden, fertig. Und wer eine persönliche Beratung wünscht, erreicht seinen Sparkassen-Berater mit nur einem Klick.Zusätzlich hat die Kreissparkasse Stade die Möglichkeit geschaffen, jetzt online Termine mit einem Berater oder einer Beraterin zu vereinbaren. Hierfür kann einfach ein passender Termin im Kalender des Ansprechpartners gesucht und direkt eingetragen werden. Unter www.ksk-stade/termin gelangt man ohne Umwege zur Online-Terminvereinbarung, kann das Thema wählen und seinen Gesprächswunsch eintragen.Mit PIN, modernsten TAN-Verfahren und SSL-Verschlüsselung bietet die neue Website der Sparkasse ein mehrstufiges Sicherheitssystem. An jedem Ort mit Internet-Verbindung haben Kunden ihren Kontostand im Blick sowie alle wichtigen Unterlagen zur Hand. Die gesamte Kontoführung gestaltet sich übersichtlich und einfach – auch der neue praktische Überweisungsauftrag ist klar strukturiert.„Egal welches Gerät Sie benutzen: Mit unserem neuen Internet-Auftritt machen wir Ihnen das Online-Banking noch einfacher – und zwar auf gewohnt hohem Sicherheitsniveau“, freut sich Jan Oest, stellvertretender Abteilungsdirektor der Internetfiliale.