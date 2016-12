Sanitätshaus "reha team Busch" hat in Stade eröffnet

Alles aus einer Hand

Das "reha team Busch" ist seit Anfang Dezember in Stade an der Bremervörder Straße 127 zu finden. Der Familienbetrieb mit Verwaltung und Werkstatt in Bevern hat damit nach Bremervörde, Zeven und Harsefeld sein viertes Fachgeschäft eröffnet.Das Sanitätshaus ist Spezialist für Orthopädie- und Rehatechnik sowie häusliche Pflege. "Als Vollsortimenter bieten wir unseren Kunden alles aus einer Hand", sagen die Geschäftsführer und Orthopädietechniker-Meister Malte und Tobias Busch, die den Familienbetrieb in zweiter Generation leiten. "Zu unserem Team gehören examinierte Krankenpfleger, Orthopädietechniker und -meister, Reha-Techniker und Sanitätsfachverkäufer, die die Kunden individuell, persönlich und kompetent beraten." Eine Kooperation mit einem orthopädischen Schuhtechniker rundet das Angebot ab.Das neue Sanitätshaus von "reha team Busch" befindet sich in unmittelbarer Nähe des Elbe Klinikums Stade. Auf rund 150 Quadratmetern Verkaufsfläche werden in einer umfassenden Ausstellung vielfältige Produkte gezeigt und auch vorgeführt. "So können wir den Kunden die Scheu vor den ihnen unbekannten Hilfsmitteln nehmen und deren Handhabung erläutern", sagen die Firmengründer Hinrich und Gudrun Busch. "Zu unserem Sortiment gehören neben Pflegebetten, Gehwagen und Badhilfen auch Medizinprodukte, spezielle Bademoden, Kompressionsstrümpfe, Fahrräder für Spezialanforderungen sowie Artikel für Körperbewusstsein, Gesundheit und Wohlbefinden."• Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr. Infos unter Tel. 04141 - 797 74 70, www.reha-team-busch.de