Sascha Heinrichs - Profi für Elektrotechnik

Persönlich, fair und zuverlässig betreut Sascha Heinrichs seine Kunden bei der Planung und Realisierung von Projekten im Bereich der Elektrotechnik. Das breite Leistungsspektrum für gewerbliche und private Kunden reicht von der Projektierung hochwertiger Beleuchtungsanlagen, Datennetzwerken und Videoüberwachungsanlagen über elektrische Installationen von Rolläden und Garagentorantrieben bis zu Reparaturdiensten und Wartungsarbeiten in Privathaushalten.Einen Namen hat er sich der frühere Projektmanager bereits als Inhaber einer Firma mit elf Angestellten gemacht. Doch dass er als Chef des Unternehmens fast nur noch im Büro saß, fand Heinrichs schade. Er entschied sich deshalb dazu, als Einzelunternehmer weiterzumachen."Jetzt kann ich endlich wieder selbst raus fahren und mich um meine Kunden kümmern", sagt Heinrichs. Bei seiner Arbeit legt er größten Wert auf Qualität und fachmännische Durchführung und bietet seinen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket von A-Z.Zurzeit ist Heinrichs u.a. am Umbau der Geschäftsräume Am Sande (ehemals Kleeblatt) beteiligt. Bis Ende Januar arbeitet er weitere Großaufträge ab, um sich dann ganz auf den Kundendienst konzentrieren zu können. In zwei Jahren will Heinrichs auch wieder einen Auszubildenden mit ins Boot holen.• Sascha Heinrichs Elektrotechnik, Büro: Lange Straße 51, in Horneburg; Tel.: 04163 - 9008570; s.heinrichs-elektrotechnik@t-online.de