"Schlemmen & Sparen": Erlös für guten Zweck

Kreissparkasse Stade und Rasta-Verlag übergeben 3.388 Euro an Vereine

Über insgesamt 3.388 Euro Spendengeld freuten sich kürzlich Vertreter diverser Vereine aus dem Landkreis Stade. Übergeben wurden sie von der Kreissparkasse Stade und dem Rasta-Verlag, das Geld stammt aus dem Verkauf von 968 Heften "Schlemmen & Sparen" in den Kreissparkassen-Filialen. Bedacht wurden Vereine, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse Stade aktiv sind. Über eine Spende freuten sich die Angelclubs in Balje und Himmelpforten, die Voltigierabteilung vom Reitverein Fredenbeck, der Tennisverein Fredenbeck, die Badminton-Abteilung vom MTV Ahlerstedt, der Schützenverein Bützfleth, die Jugendfeuerwehr Hagen, die Tischtennisabteilung des Post SV Stade und die Sparte American Football vom Post SV Buxtehude.Die Idee zum Gutscheinheft hat Andreas Stascheit vor 20 Jahren aus den USA mitgebracht. 25 Restaurantgutscheinen für ein Essen zum halben Preis für zwei Personen sind im Preis von 24,90 Euro enthalten. Zusätzlich gibt es Bonusgutscheine.