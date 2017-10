Sicher durch die dunkle Jahreszeit - die volle Dosis an Informationen im Wohnpark in Stade

Um die Sicherheit in der dunklen Jahreszeit drehte sich am vergangenen Freitag die Hausmesse in der Seniorenwohnanlage „Wohnpark an der Schwinge“ in Stade. Spaß beim Glücksrad-Spiel am Stand der Löwen-Apotheke hatten die Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen Marita Kühn, Anja Obudzinski (Pflegedienstleitung), Margarethe Wüstefeld (Einrichtungsleitung), Ursula Weinrich, Maibritt Tümmler, Petra Krüger und Martina Löhn.Neben tollen Preisen und Auskünften über Magnesium und sonstige stärkende Arznei gab es an dem gut besuchten Aktionstag die volle Dosis an Informationen zu den Themen gutes Sehen, Hören, Gehen und Wohlbefinden. Die Beteiligten waren sich einig: „Jetzt kann der Winter kommen."