Spannende Neuheiten von Kia und Mazda im Autohaus Holsten Stade

Neue Modelle am laufenden Band

Beim Autohaus Holsten in Stade-Süd locken neben einer großen Auswahl und fachkundiger Beratung auch regelmäßig besondere Aktionen. So auch jetzt. Derzeit ist der beliebte Kia-SUV Sportage dank einer Bestseller-Prämie zum attraktiven Sonderpreis erhältlich.„Die Marke Kia steht für zuverlässige Technik, schickes Design und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt Julian Giese, Verkaufsleiter beim Autohaus Holsten in Stade. „Die Bestseller-Aktion von Kia beinhaltet zudem wie bei jedem Kia-Neuwagen eine siebenjährige Herstellergarantie, die Sieben-Jahre-Kia-Mobilitätsgarantie und das Sieben-Jahre-Kia-Navigationskarten-Update.“Neben Kia ist das Autohaus Holsten Vertragshändler für die Marke Mazda. Hier entwickelt sich der neue CX-5, der im Mai Premiere feierte, zum echten Verkaufsschlager. Der neue CX-5 ist länger und flacher als sein Vorgänger und räumte schon vor seiner offiziellen Premiere die „Design Trophy 2017“ ab. Unter dem Leitmotiv „veredelte Robustheit“ punktet der CX-5 neben dem besonderen Design mit einem ebenso hochwertigen wie ergonomischen Interieur. Neu an Bord ist je nach Ausstattung ein Head-up Display, das wichtige Fahrinformationen ins direkte Blickfeld des Fahrers auf die Windschutzscheibe projiziert. „Das Fahren mit diesem Fahrzeug ist das reine Vergnügen“, verspricht Julian Giese.