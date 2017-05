Stader Ausbildungsmesse für Finanzen, Versicherung und Verwaltung

Stade : Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit |

Infos zu Jobs mit einer spannenden Zukunft

sb. Stade. Eine Ausbildung in den Bereichen Finanzen, Versicherungen oder öffentliche Verwaltung? Das ist spannender als viele denken. Wer gern mit Zahlen und mit Menschen arbeitet und sich für einen Beruf mit sehr guten Aufstiegschancen interessiert, sollte am Mittwoch, 17. Mai, im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Stade vorbeischauen. Dort findet von 13.30 bis 16.30 Uhr eine Ausbildungsmesse spezielle für die Branchen Finanzen, Versicherungen und öffentliche Verwaltung statt.



Insgesamt elf Unternehmen und Organisationen aus der Region präsentieren sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten, einschließlich ihrer dualen Studiengänge.

"Vorteil der branchenspezifischen Fachbörsen ist die gute Chance, mit den Betrieben in Kontakt zu treten", sagt Dagmar Froelich, Chefin der Arbeitsagentur Stade. "Man kann direkt mit den Personalchefs sprechen und die Ausbilder befragen, nach freien Praktikumsstellen suchen, einen Betriebsbesuch verabreden oder die vollständigen Bewerbungsunterlagen persönlich überreichen." Ein Gespräch mit Auszubildenden gibt die Gelegenheit, ein klares Bild des Ausbildungsplatzes zu bekommen.



Insbesondere wird den Schulabgängern 2018, die eine Ausbildung oder Studium suchen, Gelegenheit gegeben in einem ungezwungenen persönlichen Gespräch den ersten Kontakt zum Ausbildungsbetrieb aufzunehmen und eine kompetente Bewerbung gezielt vorzubereiten. Auch Eltern sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Ausbildungsmesse Finanzen, Versicherung und öffentliche Verwaltung

Mittwoch, 17. Mai, 13.30 bis 16.30 Uhr

Berufsinformationszentrum Stade

Am Schwingedeich 2