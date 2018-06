Stader Berufsmesse für Mädchen

Betriebe und Hochschulen wollen junge Frauen für MINT-Berufe begeistern

Alle zwei Jahre laden die Arbeitsagentur Stade und das Bildungsbüro des Landkreises Stade zu einer besonderen Berufsmesse für Mädchen und junge Frauen ein. Die Veranstaltung "MINTeresse" steht für Berufe in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und findet bereits zum dritten Mal am Samstag, 16. Juni, von 10.30 bis 13.30 Uhr im Forum des Vincent-Lübeck-Gymnasiums in Stade, Glückstädter Straße 4, statt.Herzlich willkommen sind Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 20 Jahren und deren Eltern. "Damit auch Mütter und Väter die Möglichkeit haben, die Messe zu besuchen, haben wir uns beim Veranstaltungstermin bewusst für einen Samstag entschieden", sagt Ulrike Langer, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit in Stade. "Die Messe kann übrigens gern auch von jüngeren Mädchen genutzt werden, um einen Betrieb für das Berufspraktikum in der achten oder neunten Klasse zu finden."14 Betriebe sowie die regionalen Hochschulen informieren über MINT-Ausbildungsberufe und MINT-Studiengänge. Außerdem gibt es Beratungsangebote zum Thema Berufs- und Studienorientierung.Spezielle Tipps bekommen angehende Studentinnen, die sich bei ihrer Wunsch-Uni mit einem Motivationsschreiben um einen Studienplatz bewerben, um zum Auswahlgespräch eingeladen zu werden. Bei einem MINT-Berufe-Quiz können Messebesucherinnen Kinokarten gewinnen.Berufsmesse "MINTeresse"Samstag, 16. Juni10.30 bis 13.30 Uhrim Forum des Vincent-Lübeck-GymnasiumsGlückstädter Straße 4 in Stade