Stadtwerke Stade: Energie vom eigenen Dach

Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft sind insgesamt mehr als 1,5 Millionen Solaranlagen in Deutschland installiert. Sie können zu Spitzenzeiten bis zu 50 Prozent des bundesweiten Stromverbrauchs abdecken. Wer selbst eigenen Solarstrom produzieren, jedoch nicht die Investitionskosten für eine Photovoltaik-Anlage tragen möchte, kann seit September 2015 auf ein Mietmodell der Stadtwerke Stade zurückgreifen. 17 Kunden nutzen bereits ein „StadeSolarDach“.„Der hohe Zuspruch zeigt uns, dass wir als Partner für eine klimafreundliche und kostengünstige Stromversorgung bei unseren Kunden geschätzt werden“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Born.Bei „StadeSolarDach“ mietet der Kunde eine Photovoltaik-Anlage von den Stadtwerken. So wird er zum Betreiber der Anlage, während die Stadtwerke die Investitionskosten tragen. Die Stadtwerke haben anhand dieses Modells bereits Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 66 kWp (Kilowatt peak) installiert.• Nähere Informationen im Internet unter www.stadtwerke-stade.de oder www.stadesolardach.de