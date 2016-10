Beim diesjährigen "Müssen alle mit"-Festival (MAMF) in Stade boten die Stadtwerke Stade den Besuchern gegen eine kleine Spende Trinkflaschen an, die während der Veranstaltung kostenfrei mit Wasser befüllt wurden. So kamen 150 Euro zusammen. Die Stadtwerke verdoppelten die Summe und übergaben jetzt 300 Euro an die Stader Klinik-Clowns, die mehrmals in der Woche kleine Krankenhaus-Patienten aufheitern.