Suter Dental Labor freut sich über Sonderpreis für Erklärvideo

Woher kommt mein Zahnersatz?

Das Suter Dental Labor aus Bremervörde hat den Kommunikationspreis 2017 der Initiative "ProDente" gewonnen. Der Erklärfilm "Woher kommt mein Zahnersatz" wurde kürzlich auf der Messe "Internationale Dentalschau" in Köln mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.Mit dem Kommunikationspreis würdigt "ProDente" lokale oder regionale Aktivitäten von Zahnärzten und Zahntechnikern, die den Wert schöner und gesunder Zähne in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Das Erklärvideo "Woher kommt mein Zahnersatz" der Suter Dental Labor GmbH Bremervörde punktete in der Kategorie "Online". Die Jury nannte das Erklärvideo ein modernes Format zeitgemäßer Kommunikation. Gelobt wurde u.a. die äußerst professionelle Umsetzung des Beitrags und die wertungsfreie inhaltliche Aufbereitung.Das Video richtet sich speziell an Patienten und informiert über die besonderen Anforderungen in der Herstellung von Zahnersatz. "Zahnersatz ist eine individuelle Sonderanfertigung für den Patienten und verlangt hohe Anforderungen an Material, Verarbeitung und Sicherheit", sagt Arne Suter. "Das Erklärvideo berichtet in charmanter Weise über qualitätsentscheidende Faktoren."Idee und Storyboard wurde von Arne Suter entwickelt. Umgesetzt wurde der ausgezeichnete Film in Zusammenarbeit mit dem Bremervörder Marketingunternehmen "Pixel-Kraft". In der ersten Woche nach Veröffentlichung sahen 3.500 Facebook-Zuschauer diesen Film.Das Bremervörder Labor feiert in diesem Jahr sein 85-jähriges Unternehmensjubiläum. Das Labor ist für seine Aktivitäten bereits mehrfach ausgezeichnet worden.• Das Erklärvideo sowie ein Dokumentationsfilm der Preisverleihung ist unterzu sehen.