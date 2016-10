Tolle Aktion bei Juwelier Schröder zum Shantychor-Festival in Stade

Stade : Juwelier Schröder |

Fünf Tage lang 50 Prozent Rabatt

sb. Stade. Zu einer ganz besonderen Aktion lädt Malis Reidenbach, Inhaberin von Juwelier Schröder in Stade, Hökerstraße 20, anlässlich des Shantychor-Festivals ein. Vom heutigen Mittwoch bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 12. bis 16. Oktober, gewährt sie 50 Prozent Rabatt auf ausgesuchte Lagerware.



„Das Angebot betrifft Uhren und Schmuck renommierter Marken, zum Beispiel Danish Design, Festina, Tamaris, Coins, Michel Herbelin, CEM oder Breuning“, sagt Malis Reidenbach. „Auch Perlenschmuck und Farbsteinketten sind an diesen Tagen besonders günstig.“



Juwelier Schröder steht seit Jahrzehnten für eine große Auswahl an Schmuck und Uhren in allen Variationen. Malis Reidenbach und ihre Mitarbeiterinnen beraten die Kunden kompetent und individuell auf der Suche nach einem besonderen Schmuckstück. Dabei begrüßen sie viele Stammkunden, die dem alteingesessenen Fachgeschäft in der Stader Altstadt ihr Vertrauen schenken.